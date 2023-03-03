Kemer Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste Kemer’de yaşanan konut ve kira fiyatlarındaki fahiş artışlara çözüm bulmak için neler yapılabileceğinin araştırılması amacıyla hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Kemer Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste Kemer’de yaşanan konut ve kira fiyatlarındaki fahiş artışlara çözüm bulmak için neler yapılabileceğinin araştırılması amacıyla hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı öncesi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Belediye Başkanı Topaloğlu, meclis öncesinde Kahramanmaraş depremi nedeniyle Kemer Belediyesi’nin Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam koordinesinde depremzedeler için yaptığı çalışmalar ve toplanan yardım malzemeleri hakkında bilgiler vererek, “Depremin ilk anından itibaren genciyle ve yaşlısıyla Kemer halkının yaptığı seferberlikten dolayı herkese teşekkür ediyorum. 14 tır yardım malzemesini kısa sürede topladık. Bölgemizde 13 bin depremzede kalıyor. Bunların yaklaşık 10 bini otellerde diğer kalanları da evlerde misafir olarak kalıyor” dedi.

Kemer’de şu anda bin 302 depremzede öğrencinin bulunduğuna işaret eden Başkan Topaloğlu, “Bu öğrencilerin 860’ı kayıt olmuş. 860 öğrencinin kırtasiye malzemelerini Kemer Belediyesi olarak dağıttık. 119 öğrencinin servisle taşımasını üstlendik. Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nda da 10 depremzede öğrencimize ücretsiz eğitim veriyoruz. Kemer Belediyesi ve Kemer halkı elinden gelen tüm desteği verdi ve vermeye de devam edecek. Allah bize bir daha böyle afetler yaşatmasın. Ülkemizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesi ve oylamasına geçildi. Kemer Belediyesi norm kadrosunda yapılacak değişiklikler için düzenlenen 2 sayılı boş kadro değişiklik cetvelinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Kemer Belediyesi norm kadrosunda yer alan İşletme ve İştirakler Müdürü kadrosunun iptal edilerek, yerine Emlak ve İstimlak Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine ve iptal edilen İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün bütçesinin yeni ihdas edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kadrosuna aktarılması oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste, 5620 sayılı Kanunun 3.maddesinin “C” fıkrası gereğince Kemer Belediyesi’nde 15 geçici işçi çalıştırılması oy birliği ile kabul edildi.

Son yıllarda dünya çapındaki pandemi, COVID-19 salgını ve akabinde Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte yaşanan düzenli / düzensiz göçmen akışını nedeniyle Kemer’de yaşanan konut ve kira fiyatlarındaki fahiş artışlara çözüm bulmak için neler yapılabileceğinin araştırılması amacıyla hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Arslanbucak Mahallesinde, park alanında yapılması planlanan Aile Sağlığı Merkezinin Sağlık Bakanlığı’na 25 yıllığına tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Göynük Mahallesi’nde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında pazar yeri olarak ayrılan 2 bin 592 metrekare alana sahip 172 ada 1 parselin mevcut durumda devam eden parselizasyon süreci nedeniyle yapımının gecikeceğinden yine Göynük Mahallesi’nde yer alan 172 ada 1 parselin park alanı değişikliği ile ilgili hazırlanan plan değişikliği ektedir. 172 ada 1 parselin pazar alanı olarak kullanımından park alanına kullanımına dönüşen 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği konusu oy birliği ile İmar Komisyonu’na sevk edildi.

Göynük Mahallesi’nde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında pazar yeri olarak ayrılan 2 bin 592 metrekare alana sahip 172 ada 1 parselin mevcut durumda devam eden parselizasyon süreci nedeniyle yapımının gecikeceğinden, yine Göynük Mahallesi’nde yer alan 232 ada ile 233 ada arasında park alanına aynı metrekare ile pazar yeri kullanımı olmak üzere hazırlanan plan değişikliği ekte yer almaktadır. 232 ada ile 233 ada arasında park alanının kullanımından pazar alanı kullanımına dönüşen 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği oy birliği ile İmar Komisyonu’na sevk edildi.

Bir sonraki meclis toplantısı 5 Nisan Çarşamba saat 14.00 olarak belirlendi.