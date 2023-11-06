Antalya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 44. kez kapılarını açan World Travel Market (WTM) Londra Turizm Fuarı’nda İngiliz tur operatörü yöneticileriyle toplantı yaptı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bu yıl 44’üncüsü düzenlenen turizm fuarında Kemer rüzgarı esmeye başladı. İngiltere pazarının parlayan yıldızı olan Kemer, fuar alanında büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, fuarın ilk gününde Kemer standına gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını ifade etti. Fuarın ilk görüşmesini İngiltere’nin en önemli tur operatörlerinden biri olan Jet 2 ile yaptıklarını söyleyen Başkan Topaloğlu, “Geçtiğimiz yıl 40 bin avroluk bir anlaşma yapmıştık. Bu yıl bütçeyi 60 bin avroya çıkardık. Kendileri ile web sayfaları üzerinden ve sosyal medya hesaplarından organik olarak banner reklam tanıtım çalışması yapılması konusunda anlaştık. Kısa bir süre içerisinde İngiltere’de gazete sayfalarında online olarak Kemer reklamları da yayımlanmaya başlayacak, sayfalarında yaklaşık olarak 330 milyon görüntüleme oluyor. Geçen sene Kemer olarak biz bu rakamın yaklaşık 2 milyonuna ulaşmıştık. Bu sene rakamların daha da yukarılara çıkmasını amaçlıyoruz” dedi.

Fuar alanına gelen misafirlere Kemer promosyonları da dağıtan Başkan Topaloğlu, Kemer’de pazar çeşitliliğini arttırmak amacıyla yaptıkları çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

8 Kasım’da sona erecek olan Londra Turizm Fuarı süresince Başkan Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Emin Gül, tur operatörleri ile görüşmelerini sürdürecek.