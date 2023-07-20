Kemer Belediyesi’nin Kemerli öğrencileri ücretsiz üniversite sınavına hazırladığı Ahmet Erkal Eğitim ve Destek Kursu öğrencisi, Şevval Yağmur Öztürk, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda(YKS)Türkiye 117’incisi oldu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun eğlence merkezinden eğitim yuvası haline getirdiği Ahmet Erkal Eğitim ve Destek Kursu, bu yıl da önemli başarılara imza attı. Kursiyer Şevval Yağmur Öztürk üniversite sınavında Türkiye 117’incisi olma başarısı gösterdi.

Sınavda ayrıca Kahramanmaraş depreminden etkilenerek Kemer’e gelen öğrenci Doğa Demirel de Türkiye 11 binincisi olma başarısı gösterdi. Resmi sonuçların açıklanmasını beklediklerini söyleyen Kurs Müdürü Suat Göv, “Başarı tablomuz çok fazla olacak. Öğrencilerimizin neredeyse tamamı büyük başarılar elde ettiler” dedi.

Öğrencileri makamında ağırlayan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, iki öğrenciyi de yürekten tebrik ettiğini söyledi. “Sevinçten ne diyeceğimizi bilemiyoruz” diyerek söze başlayan Başkan Topaloğlu, “Uzunca bir zaman emek verdiniz. Öğretmenleriniz ve aileleriniz de emek verdi. Sonuçta bu emeğin karşılığını aldınız. Türkiye’de bu sınava 3,5 milyon öğrenci girdi. 3,5 milyon öğrencinin içinde 117’inci Şevval Yağmur Öztürk oldu. 11 bininci de Doğa Demirel oldu. Doğa, deprem bölgesi Maraş’tan gelerek Türkiye sıralamasına girmeyi başardı. O kötü psikolojiden gelerek şu anda bizim dershanemizde öğrenim görerek sıralamaya girmesi çok çok büyük bir başarı gerçekten tebrik ederim” dedi.

Şevval Yağmur Öztürk ise Başkan Topaloğlu’na teşekkür ederek, “Bize her türlü imkan sunuldu. Bu eksikti diyebileceğim hiçbir şey yok ve bana güvendiler. Güvendiklerini çok fazla hissettim. Çok mutluyum. Sizin verdiğiniz emeklerin karşılığını da göstermek istedim” dedi.

Deprem bölgesinden Kemer’e gelerek tıp fakültesi hedefine ulaşan Doğa Demirel, başarısından dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.