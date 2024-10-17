Haziran ayı meclis toplantısında oy çokluğu ile kabul edilen ve Kuzdere’ye yapılması planlanan iş yerleri ve konut projesinin 30 Ekim Çarşamba günü ihalesi yapılacak.

Kemer Belediyesi’nin konut projesi 30 Ekim tarihinde ihaleye çıkıyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun seçim vaatlerinin de arasında yer alan konut projesi Haziran ayı meclis toplantısında gündeme gelmişti.

Oy çokluğu ile kabul edilen proje hakkında açıklama yapan Başkan Topaloğlu, "Kuzdere’de, Kemer Belediyesi’ne ait olan 719 ada 1 parselin kat karşılığı inşaat yapım işi belediye meclisimizde oy çokluğu ile kabul edilmişti. Yaklaşık 5 bin metre karelik arsamızın emsalini yüzde 80’e çıkardık. Yaklaşık 4 bin metrekarelik bir inşaat alanımız var. Kuzdere’nin yenilenmesi sürecine baktığınız zaman bu alan çok kötü bir görüntüye yol açıyordu. Bu alanın bir tarafı da zaten Fakülte ve Yurt binası oluyor. Bu çerçevede bir proje hazırlattık. Söz konusu alana iş yeri ve konutlardan oluşan kat karşılığı inşaat yapım işimiz gerçekleşecek. İki blokta toplam 40 adet 2+1, 16 adet ise 1+1daire bulunacak. Şimdiden Kemer’imize hayırlı olsun” dedi.