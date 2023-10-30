Kemer Belediyesi Kick Boks Takımı, Cumhuriyet’in 100’ncü yılına özel düzenlenen 100. yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şampiyonası’nda 6 madalya kazandı.

Döşemealtı ilçesinde Döşemealtı Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya katılan Kemer Belediyesi Kick Boks Takımı, Galip Akif ve Tuğberk Budak yıldızlar kategorisinde altın madalya kazanırken, Buğra Gürcan, Metehan Güner ve Deniz Bilalov bronz madalya aldı. Minikler kategorisinde mücadele eden Emir Saz ise bronz madalya kazandı. Turnuvaya katılan diğer Kemer Belediyesi Kick Boks takımı sporcuları Ayberk İzgi, Arman Şeker, Asım Sefa Elibol, Burak Onur, Yunus Bilal ve Fatih Şimşek, mücadeleleri ile göz doldurdu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Volkan Kaplan’ın öğrencilerini tebrik ettiğini belirterek, Kemer’e 6 madalya ile dönen sporculara başarılarının devamını dilediğini söyledi.