Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın nedeniyle son üç yıldır yüz yüze yapılamayan dünyanın en büyük ve en önemli turizm fuarlarından biri olan Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) 54’üncü kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda, Kemer Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan Ali Acar ile Ferhan Fidan, Kemer’in tanıtımı için birebir görüşmeler gerçekleştiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın nedeniyle son üç yıldır yüz yüze yapılamayan dünyanın en büyük ve en önemli turizm fuarlarından biri olan Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) 54’üncü kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda, Kemer Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan Ali Acar ile Ferhan Fidan, Kemer’in tanıtımı için birebir görüşmeler gerçekleştiriyor.

Belediye meclis üyeleri Hasan Ali Acar ve Ferhan Fidan, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV), Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) ve Kemer’deki turizmciler, fuardaki Kemer standına gelen misafirlerle birebir görüşmeler yapıyor.

Kemer standına gelen misafirlere Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer hakkında bilgiler veren meclis üyeleri Acar ve Fidan, Alman misafirleri Kemer’e davet ediyor.

Türkiye’nin en önemli pazarlarından birisi olan Alman turizm pazarına ve diğer ülkelerden gelecek konuklara Türkiye’yi ve Kemeri anlatan meclis üyeleri Acar ve Fidan, Kemer standına gelen ziyaretçilere Kemer hakkında tanıtım broşürleri de veriyor.

Son üç yıldır salgın nedeniyle yapılamayan ITB Berlin, alanında dünyanın en büyüğü olarak kabul ediliyor. Fuarda, bu yıl 150 ülkeden yaklaşık 5 bin 500 firma yer alıyor.

Yılda bir düzenlenen ve çok sayıda ülkeden turizm sektör temsilcisinin katıldığı ITB Berlin fuarı, 9 Mart’ta sona erecek.