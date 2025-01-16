Kemer Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Yalın Erdal, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin 2025 yılı dönemi için yapılan başkanlık seçiminde divan başkanlığı yaptı. Erdal yapılan seçimlerin ardından meclisin yönetimine de dahil oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin 2025 yılının ilk toplantısı gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yılın ilk toplantısıda gençleri yalnız bırakmadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin 2025 yılı dönemi için başkanlık seçimi gerçekleştirildi ve 112 gencin yer aldığı Gençlik Meclisi Başkanlığı’na Mine Nur Demirkıran seçildi.

“Antalya Yerel Gençlik Politikası Programı başlıyor”

Gençlere seslenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek, “Türkiye’de ilk olacak Antalya Yerel Gençlik Politikası Programı’nı başlatıyoruz. Bu yılın sonunda sizlerle çalışarak Antalya Yerel Gençlik Eylem Planı’nı tamamlayacağız” dedi.

Düzenlenen başkanlık seçiminde divan başkanlığı görevini yürüten Kemer Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Yalın Erdal, yeni meclisin yönetimine girerken bir diğer Kemer Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi Oğuzhan Zambakçı, 112 gençlik meclisi üyesinin arasında yer aldı.