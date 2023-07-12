Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, aralarında 30 yıldır Kemer Belediyesi’nde ter döken personellerin de bulunduğu 78 EYT’li personelin tamamının kıdem tazminatlarının hesaplarına yatırıldığının müjdesini verdi.

Emeklilikte yaşa takılanları (EYT) kapsayan kanunun çıkması sonrası dilekçelerini veren 78 Kemer Belediyesi personeli emekli oldu. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, emekli olan 78 personelin kıdem tazminatlarının tamamının ödendiğinin müjdesini vererek, Kemer’e yaptıkları hizmetler için teşekkür ettiğini söyledi.

EYT’li işçileri kapsayan kanunun çıkmasının ardından Kemer Belediyesi’ne dilekçelerini veren 39’u kadrolu, 39’u belediye şirket personeli olan 78 kişi, kıdem tazminatlarını alarak emekliliğe ayrıldı.

Emekli olan 39 kadrolu personele, Kemer Belediyesi öz kaynaklarından 18 milyon 584 bin 327 lira 72 kuruş, 39 şirket personeline ise 7 milyon 677 bin 977 lira 78 kuruş olmak üzere toplam 26 milyon 262 bin 305 lira 50 kuruş ödendiği belirtildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, EYT’li personelin çıkan kanunla emekli olanların paralarını İller Bankası’nın vereceğini ancak daha sonra veremeyeceklerini söylediklerini hatırlatarak, EYT’li belediye personelinin sorunlarını çözmek için çalışmalar yaptıklarını hatırlattı. Devam eden projelerin ödemeleri başta olmak üzere tüm riskleri göz önünde bulundurduklarını ifade eden Başkan Topaloğlu, arsa satışı için de belediye meclisinden yetki aldıklarını ancak daha sonra bu yetkiyi de iptal ettiklerini söyledi.

Yapılan çalışmalar sonrasında EYT’li personelin alacakları kıdem tazminatlarını Kemer Belediyesi öz kaynaklarından ödediklerini belirten Belediye Başkanı Topaloğlu, “EYT’li arkadaşlarımızın paraları konusunda İller Bankası’nın verdiği sözü tutmadığı için biraz sıkıntı yaşadık. Meclis üyelerimizle yaptığımız istişareler neticesinde bu arkadaşlarımızın paralarının tamamını bugün itibariyle hesaplarına yatırdık. En eski belediye çalışanımız 1993’te işe başlamış. Tam 29 yıl 3 ay 8 gün çalışmış. Aralarında 20 yılı aşkın çalışan arkadaşlarımız da var. Hepsine Kemer’e verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Alın teriyle kazandıkları analarının ak sütü gibi helaldir. Güle güle harcasınlar” dedi.