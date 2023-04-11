İstanbul’da düzenlenecek olan ve dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olarak gösterilen 26’ncı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na Kemer adeta çıkarma yapıyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’in tanıtımı için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Bu yıl 26’ncı defa kapılarını açacak olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT) Kemer, kalabalık bir tanıtım heyeti ile katılıyor. Şu ana kadar düzenlenen uluslararası turizm fuarlarının tamamına katılan Kemer Belediyesi, Türkiye’nin en önemli turizm fuarında da yerini alıyor.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan fuara; Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi Başkan yardımcısı Emin Gül, Belediye Meclis üyeleri Hasan Ali Acar ve Ferhan Fidan’ın yanı sıra Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV), Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) ve otel yöneticileri katılıyor.

Bu yıl Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya 30’a yakın ülkeden 5 bine yakın ziyaretçiyi ağırlaması beklenen fuarda; Kemer, deniz, kum ve güneş turizminin dışında tarihi alanları, spor organizasyonları ve doğal güzelliklerini de tanıtacak.

Katıldığı turizm fuarlarında özellikle tur operatörlerinin temsilcileri ile yaptığı ikili görüşmelerle Kemer’in tanıtımına büyük katkı sağlayan Başkan Topaloğlu, EMITT fuarında da gerekli görüşmeler için randevularını aldıklarını belirterek, "Kemerimizi turizm sektöründe hak ettiği noktaya getirmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Hepimizin içini yakan deprem felaketinden dolayı ertelenen EMITT Fuarı yeniden kapılarını açacak. Turizm camiasına hayırlı uğurlu olsun. Kemer olarak şu ana kadar yapılan tüm uluslararası turizm fuarlarına katıldık. Fuarlara bizzat katılım sağlayarak son derece önemli görüşmeler yaptık. Bunlardan en önemlisi de, Londra’da temaslarda bulunarak tanıtım sözleşmesi imzaladığımız Jet2 turizm operatörü oldu. Tanıtım kampanyalarına İngiltere’de başladılar. Oldukça verimli bir anlaşma oldu. Kemer’e daha fazla İngiliz misafir gelecek. EMITT’te de Kemerimize daha fazla turist çekme çalışmalarını sürdüreceğiz" dedi.