Kemer Belediyesi, geleceğin teminatı olan öğrencilere, okullara ve eğitime yatırım yaparak destek çıkıyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ana sınıfından üniversiteye kadar eğitim alan tüm öğrencilere desteklerinin süreceğini söyledi.

Kemer Belediyesi, geleceğin teminatı olan öğrencilere, okullara ve eğitime yatırım yaparak destek çıkıyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ana sınıfından üniversiteye kadar eğitim alan tüm öğrencilere desteklerinin süreceğini söyledi.

Kemer Belediyesi tarafından ana sınıfından 8’inci sınıfa kadar 6 bin 500 öğrencinin kırtasiye malzemesi ücretsiz olarak karşılanırken, bin 311 öğrencinin ise ücretsiz olarak taşınması sağlanıyor. Öğrenciler, evlerinden alınıp okullarına, okullarından alınıp evlerine güvenli şekilde bırakılıyor.

911 öğrenciye burs imkanı

Üniversiteye giden 911 öğrenciye burs imkanının sağlandığı Kemer’de, turizmcilerin desteği aylık 700 lira olarak öğrencilerin hesaplarına yatıyor. Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nda ise 300 öğrenci ücretsiz eğitim alıyor.

Yer tahsisini Kemer Belediyesinin sağladığı ve Kemer’in ilk turizmcilerinden olan Orduvar Akman ile eşi Ülker Akman tarafından yaptırılan Kemer Belediyesi Ülker-Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi de eğitime kazandırıldı. Anaokulunda, uzman öğretmen kadrosuyla 130 minik öğrenciye eğitim veriliyor. Okulların boya, badana, tamir, tamirat, çevre düzenlemesi, temizliği ve diğer ihtiyaçlarını da karşılayan Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, eğitimin olmadığı hiçbir yerde başarının sağlanamayacağını söyledi.

"Eğitim varsa gelecek var" sloganıyla yola çıktıklarını hatırlatan Topaloğlu, "Kemer’de eğitime büyük önem veriyoruz. Eğitim olmazsa hiçbir şey olmaz. Öğrencilerimin ve okullarımızın tüm ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyoruz. 6 bin 500 öğrencinin kırtasiye malzemesini ücretsiz olarak biz veriyoruz. 911 öğrencimize burs imkanı sağlıyoruz. Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nda 300 öğrencimize ücretsiz eğitim veriyoruz. Bu çocuklarımız üniversiteye hazırlanıyorlar ve başarı elde ediyorlar, biz de mutlu oluyoruz. Bin 311 lise öğrencisinin ücretsiz olarak taşınmasını sağlıyoruz. Orduvar Akman ve eşi Ülker Akman tarafından yaptırılan bir anaokulunu eğitim camiasına kazandırdık. Okullarımıza yatırımlarımız artarak devam ediyor" diye konuştu.