Kemer Belediyesi, belediye içindeki yenilenen otomasyon sistemiyle, vatandaşlara daha hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet vermeyi hedefliyor.

Kemer Belediyesi, belediye içindeki yenilenen otomasyon sistemiyle, vatandaşlara daha hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet vermeyi hedefliyor.

Kemer Belediyesi ile Saysis Bilgisayar Sistemleri Tic. Ltd. Şti. şirketi ile yapılan anlaşma çerçevesinde kullanılan otomasyon sistemini yeniliyor. Starcities otomasyon sisteminin 2023 versiyonunun entegre edilmesinden sonra vatandaşa daha kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet verecek. Web tabanlı bir sistem kurulması planlanan otomasyon sistemi, vatandaşın belediyeye gitmeden tüm işlerini halledebilmesini sağlayacak. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, belediyeye kurulacak olan sitemin 2023 versiyonu olacağını söyledi.

Yeni kurulan otomasyon sisteminin vatandaşa da kolaylıklar sağlayacağına işaret eden Belediye Başkanı Topaloğlu, “Örneğin bir vatandaş tapu müdürlüğüne taşınmaz satışı, intikali, devri gibi işlemler için gittiği zaman taşınmaz rayiç değeri için belediyeye gidip evrak almasına gerek kalmayacak. Tapu müdürlüğü çalışanları belediye sistemine girerek ilgili evraka kolayca erişebilecek” dedi.

"1-2 hafta içinde tamamlayacağız"

Başkan Topaloğlu, yeni kurulacak olan otomasyon sistemiyle Kemer halkına hem daha hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi hedeflediklrini hem de belediye personelinin de iş yükünü azaltacaklarına dikkat çekerek, “İlerleyen günlerde de E-Devlet ile yapılacak olan protokolden sonra vatandaşlar belediye hizmet binasına gelmesine gerek kalmadan E-Devlet üzerinden istediği belgeye erişebilecek. Bu sayede vatandaş sürekli git gel yapmamış olacak ve kağıttan da tasarruf sağlanmış olacak. Sistem şu anda yüzde 80 civarında kuruldu. 1-2 hafta içerisinde de tamamlamış olacağız. Kemer Belediyesi’ne ve Kemer halkına hayırlı olsun” diye konuştu.