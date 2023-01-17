Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer, dünyanın tüketiciye yönelik en büyük, uzun tatil ve turizm fuarından birisi olarak kabul edilen CMT (Karavan-Motor-Turizm) Fuarı’nda tanıtılıyor.

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer, dünyanın tüketiciye yönelik en büyük, uzun tatil ve turizm fuarından birisi olarak kabul edilen CMT (Karavan-Motor-Turizm) Fuarı’nda tanıtılıyor.

Almanya’nın Stuttgart kentinde yapılan fuara 500 bin ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen fuar alanındaki stantta Kemer Belediyesi’ni meclis üyesi Ferhan Fidan temsil ediyor. Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Ferhan Fidan, 3 yıl aradan sonra ziyaretçilerine kapılarını açan fuarda, standa gelen ziyaretçilerle ikili görüşmeler yapıyor, Kemer ile ilgili bilgiler veriyor ve tanıtım broşürleri dağıtıyor. Fuarın 22 Ocak Pazar günü sona ereceği öğrenildi.