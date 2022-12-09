Kemer Belediyesi, ilçedeki bin 317 lise öğrencisinin C plakalı servislerle ücretsiz olarak taşınmasını sağlıyor.

Kemer Belediyesi, ilçedeki bin 317 lise öğrencisinin C plakalı servislerle ücretsiz olarak taşınmasını sağlıyor.

Emekli öğretmen olması dolayısıyla eğitime büyük önem veren Belediye Başkanı Topaloğlu, lise öğrencilerine ücretsiz servis imkanı sağlıyor. Kemer’de eğitim alan bin 317 lise öğrencisi, yapılan şeffaf ihale sonrası C plakalı servislerle evinden alınıp okula, okuldan da eve ücretsiz şekilde taşınıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. En güzle yatırım onlara yapılan yatırımdır. Eğitimin olmadığı hiçbir yerde başarı olmaz. İlçemizdeki bin 317 lise öğrencisinin ücretsiz taşınmasını sağlıyoruz. Bunun yanında anasınıfından 8’bnci sınıfa kadar olan tüm öğrencilerin kırtasiye malzemelerini ücretsiz karşılıyoruz. Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nda 300 üniversite öğrencisine ücretsiz eğitim veriyoruz. İlçemizdeki tüm okullarımızın da tamir, tadilat, boya ve badana ile diğer ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Kemer’deki çocuklarımız anasınıfından üniversiteye kadar Kemer Belediyesi’ne emanet.” diye konuştu.