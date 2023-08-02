Kemer Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Kemer’de çocukları ücretsiz olarak sünnet ettirdi. Bu yıl 60 çocuğu sünnet ettiren Kemer Belediyesi, erkekliğe ilk adımı atan çocukların eğlenmesi için 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kıraç konseri eşliğinde sünnet şöleni düzenleyecek.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, eşi Fikriye Topaloğlu ile Kemer Anadolu Hastanesi’nde sünnet olan son çocuğu ve ailesini ziyaret etti.

Hastanede sünnet olan çocukları ve ailelerini ziyaret ederek sohbet eden Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer Belediyesi olarak Kemer’de bulunan çocukları ücretsiz olarak sünnet ettirdiklerini belirterek, bu yıl 60 çocuğun erkekliğe ilk adımı attıklarını söyledi.

Topaloğlu, Kemer Anadolu Hastanesi çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade ederek, “Bu yıl 60 çocuğumuzu sünnet ettirdik. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda çocuklarımız için sünnet şöleni yapacağız. Şölenimizde değerli sanatçımız Kıraç da bir konser verecek” dedi.