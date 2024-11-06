Antalya’da Kemer Belediyesi Karate Takımı’nda yer alan 27 sporcu düzenlenen kuşak töreni ile yeni kuşaklarını takmanın mutluluğunu yaşadı. Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, törende karatecilere kuşaklarını vererek spor hayatlarında başarılar diledi.
Türkiye Karate Federasyonu’nun yılda 3 defa düzenlediği karate kuşak törenleri kapsamında 2024 yılının 3. dönem karate kuşak töreni yapıldı. Karate kuşak törenleri kapsamında Kemer Belediyesi Karate Takımı’nda yer alan 27 sporcu, kuşak atlayarak yeni kuşaklarını taktı.
Karatecilere kuşaklarını teslim eden Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Baytekin, “Geleceğin karatecilerini Emin Akar hocamız eşliğinde yetiştiriyoruz. Kuşak atlayan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Yeni kuşaklarını takan tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.