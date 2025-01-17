2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle birlikte, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.

Başkan Topaloğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergen, okulda bir sınıfa girerek öğrencilerin karnelerini verip öğrencilerle tek tek sohbet etti. Başkan Topaloğlu, bazı öğrencilerin imza isteğini geri çevirmeyerek ellerine imza attı. Topaloğlu’nu karşısında gören öğrenciler koşup sarılarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Topaloğlu, öğrencilerin aileleriyle de sohbet etti.

“Geleceğimizin mimarı olan evlatlarımızla gurur duyuyoruz”

Karne alan tüm öğrencileri tebrik ettiğini belirten Başkan Topaloğlu, “Onların bu güzel başarısında büyük emeği olan değerli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, her zaman yanlarında olan kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum. Bu tatilin, çocuklarımız için dinlenme ve yeni hedeflere hazırlanma fırsatı olmasını diliyorum. Geleceğimizin mimarı olan evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Hepinize keyifli, huzurlu ve mutlu bir tatil dilerim. Bizler Kemer Belediyesi olarak yine birbirinden değerli evlatlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.