Kemer Belediyesi meclis toplantısında konuşan Başkan Necati Topaloğlu, 2004 yılında halka kapatılarak etrafı duvarla çevrilen Kındılçeşme günübirlik kamp alanı hakkında açıklamalarda bulundu. Topaloğlu, "Bu işin siyaseti yok. Eğer biz Kemer olarak Kındılçeşme’yi kaybedersek yarın Kemer halkına izahını yapamayız. Kındılçeşme bizim olmazsa olmazlarımızdan" dedi.

Kemer Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında, Şehit Ömer Halisdemir Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantı öncesinde Başkan Topaloğlu, Bolu’da yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden 78 vatandaşa Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kındılçeşme günübirlik kamp alanı gündemde

Toplantının başlangıcında Kemer için önemli olan Kındılçeşme günübirlik kamp alanı ile ilgili konuşan Başkan Topaloğlu, alanın Kemer Belediyesi’ne devri için meclisin daha önce karar aldığını hatırlatarak, bu konuda emek veren herkese teşekkür etti. Alanın Kemer’e kazandırılması için yargı yoluna başvuracaklarını belirten Topaloğlu, "Bu işin siyaseti yok. Eğer biz Kemer olarak Kındılçeşme’yi kaybedersek yarın Kemer halkına izahını yapamayız. Biz dava açacağız. Siyasi güç her zaman öndedir. Kındılçeşme bizim olmazsa olmazlarımızdan" dedi.

Toplantıda, Kemer Belediyesi sınırları içerisindeki asansörlerin 2025 yılı periyodik kontrol ücretleri belirlendi. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün görev ve çalışma yönetmeliği görüşülerek kabul edildi. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün görev ve çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklikler de oy birliği ile onaylandı.

Belediyenin yüzde 100 ortağı olduğu Mavi Nar Emlak Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne ait bazı gayrimenkullerin ayni sermaye olarak devredilmesine ve şirkete 1 milyon TL nakdi sermaye aktarılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Ayrıca, Kemer Belediyesi Sosyal ve İktisadi Tesisler İşletmesi’ne ait yiyecek-içecek stokları ve yazarkasa pos cihazlarının faturalandırılarak devredilmesi, mutfak malzemeleri ve demirbaş eşyaların bedelsiz olarak Mavi Nar Emlak Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne ayni sermaye olarak aktarılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden yeni ihdas edilen Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ödenek aktarımı onaylandı. MELSE Turizm İnş. ve Tic. A.Ş.’nin Çamyuva Mahallesi’ndeki belirli parselleri ilgilendiren alt geçide ilişkin plan değişikliğine dair kurum görüşü oy çokluğu ile kabul edildi.

Bir sonraki meclis toplantısının 7 Mart Cuma günü saat 14.30’da yapılması kararlaştırıldı.