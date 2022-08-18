Aydın’da balıklandırma çalışmaları çerçevesinde yüz binlerce yavru sazan Kemer Barajı göletine bırakıldı.

Aydın’da balıklandırma çalışmaları çerçevesinde yüz binlerce yavru sazan Kemer Barajı göletine bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynakları ve ürünlerinin korunarak, sürdürülebilir kullanılması, su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla başlatılan ’Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde Aydın’da Kemer Barajı göletine 150 bin sazan balığı bırakıldı. Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada yüz binlerce sazan yavrusu su ile buluşurken, bölgedeki su ürünleri çeşitliliğinin ve verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Konu ile ilgili Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımız Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü’nün ’’Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’’ çerçevesinde ilçe müdürümüz ve teknik personellerimiz tarafından Kemer Baraj göletine 150 bin adet yavru sazan balığı bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.