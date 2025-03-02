Kemer Belediye Merkez Spor takımı ikinci amatör Lig, üçüncü grupta ilk hafta maçını, Kaş Genç Spor ile oynadı.
Kemer Belediye Merkez Spor, amatör kümenin ilk maçına puanla başladı. Kemer İlçe Stadı’nda oynanan maçı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan vekili Mehmet Akın ve Kemer Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Cemal Şahin sporseverlerle birlikte izledi.
Kemer Belediye Merkez Spor Başkanı ve aynı zamanda takımın antrenörü Ayhan Süel önderliğindeki Kemer Belediye Merkez Spor karşılaşmanın ilk yarısında soyunma odasına 0-0’lık skorla girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında bulunan karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Kemer Belediye Merkez Spor’a golü getiren isim Gökhan Süel oldu.