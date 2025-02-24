Mersin’de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümüne neden olan sürücü hakkında, ’bilinçli taksirle öldürme’ iddiasıyla 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İsviçre’de müzik eğitimi alan ve kayak yaparken ayağının kırılması üzerine geçen ay Mersin’deki ailesinin yanına dönen Laçin Akyol, Adnan Menderes Bulvarı’nda 25 Ocak’ta yolun karşısına geçerken, İbrahim Halil Ç.’nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Akyol, yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen 6 Şubat tarihinde hayatını kaybetti.

Akyol’un kazada kusurunun bulunmadığı belirtildi

Kazayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklanan sürücü İbrahim Halil Ç.’nin ’bilinçli taksirle öldürme’ suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Mersin 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Hazırlanan iddianamede yer alan kaza tespit tutanağında, sanığın 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ’Yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi’ maddesini ihlal ettiği, Akyol’un ise kazada kusurunun bulunmadığı kanaatine varıldığı ifade edildi.

Sanığın yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmadığı yönünde deliller bulunduğu kaydedilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Olayın meskun mahalde ve şehrin sahil yolunda meydana geldiği, hafta sonları bu bölgede yoğun yaya trafiği olduğu herkesçe bilindiği, kamera görüntülerine göre aydınlatmanın yeterli olduğu ve görüşü engelleyen herhangi bir durumun bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, aracın hızının azami sınırın üzerinde olduğu, yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin neticeyi öngördüğü halde sırf şansına veya başka etkenlere, hatta kendi beceri ve bilgisine güvenerek hareket ettiği kabul edilmelidir. Şüphelinin trafiğin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek müteveffaya çarparak ölümüne neden olduğu, bu şekilde ’bilinçli taksirle öldürme’ suçunu işlediği anlaşılmıştır."

Otomobiliyle sol şeritten ilerlediğini belirten sanık İbrahim Halil Ç. ise iddianamede yer alan ifadesinde şunları söyledi:

"Birden önümde 2 yaya gördüm. Aniden frene basınca yayalardan biri durdu, diğeri de bir adım atıp tekrar durdu. Frene basmaya devam ediyordum, yaya birdenbire önüme atladı. Yayaya çarptım. Araçtan inip yanına gittim, sonra da ambulans geldi."

Organları bağışlandı

Öte yandan, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken hayatını kaybeden Laçin Akyol’un bağışlanan karaciğeri Malatya’da, bir böbreği Mersin’de ve diğer böbreği de Kayseri’deki hastalara nakledildi.

Kazayla ilgili davanın 17 Mart tarihinde görüleceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı keman hediye etmişti

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB’un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015’te düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışmasında üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol’a hediye keman göndermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gönderdiği kemanı dönemin Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Laçin Akyol’a vermişti.