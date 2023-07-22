BARTIN (İHA) – Bartın’da köylüler imece usulü hasat yaparken, tarla sahibi emekli müzik öğretmeni de komşularına keman resitali ile Bartın türküleri ve yöresel manileriyle müzik ziyafeti sunuyor.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Hocaköylü köyünde müzik öğretmenliğinden emekli olduktan sonra köyünde çiftçiliğe başladı. Köyündeki 4 dönüm alan üzerine Tarım Müdürlüğünden aldığı destekle ekimini yaptığı buğdayı köylülerle birlikte eski usulle imeceyle hasat eden emekli müzik öğretmeni Aydın Eriş, komşularına keman resitali sunuyor. 30 derece sıcak altında buğday biçen köylüler, keman resitali ile şarkılara eşlik ediyor. Köylüler müzik ritmi ile bir taraftan buğday hasadı yaparken, diğer taraftan da şarkılara eşlik ediyor.

Emekli müzik öğretmeni Aydın Eriş, “Daha önce arkadaşlarla konuşurken, imece usulü ile oraklarla buğday biçelim teklifi gelince benimde hoşuma gitti. Eski usul ve gelenekler biraz yerine gelsin, dayanışma olsun, insanlar arasında sevgi ve kardeşlik oluyor. Bende kendilerine müzik ziyafeti verdim. Bende çok mutlu oldum” dedi.

Sezonun ilk hasadını komşuları ve arkadaşlarıyla toplu şekilde eski usül el orak aleti ile buğday biçimine katılan Müzeyyen Uzunçelebi "Bugün hep beraber 5-10 kadın burada yardımlaşma için toplandık eskileri yad ederek türküler söylüyoruz. Bu arada buğday da biçiyoruz az kaldı öğlen sıcağı da mola verdik, tarla buğday biçimi sonunda tarla sahiplerine ikramları olur imeceye katılanlara eskilerden şeker şerbetli mısır unlu da tatlı yapılırdı. Bugün ev sahibi bize sütlü çorba ikramında bulunacak" dedi.