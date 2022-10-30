İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Örnekköy Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisine ulaşan polis ekipleri, şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Yeşillik Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda olduğu tespit edilen 2 şüpheli, yanlarındaki satışa hazır halde ayrı ayrı paketlenmiş toplam 500 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas tartı ile yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K. ve Ş.S. isimli şahıslar emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.