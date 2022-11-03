İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir biyogaz enerji santralinde, arıtma çamurunun dökümü sırasında 2 işçi metan gazından etkilenerek yere düştü. Yaralanan 2 işçinin yanı sıra 4 işçi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir biyogaz enerji santralinde, arıtma çamurunun dökümü sırasında 2 işçi metan gazından etkilenerek yere düştü. Yaralanan 2 işçinin yanı sıra 4 işçi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Olay, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan EVB Biyogaz enerji santralinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İZSU’ya ait arıtma çamurunun döküm işlemi sırasında 2 işçi metan gazından etkilenerek yere düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan 2 işçi Manisa Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan 4 işçi daha tedbir amaçlı aynı hastaneye kaldırıldı. 6 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.