Erzincanlı Yazar Mustafa Kutlu’nun “Yıldız Tozu” adlı eseri sinemaya aktarılıyor. Türkü Turan ve Toprakcan Adıgüzel’in rol aldığı sinema filmini çekimleri Kemaliye’de başladı.

Erzincanlı Yazar Mustafa Kutlu’nun “Yıldız Tozu” adlı eseri sinemaya aktarılıyor. Türkü Turan ve Toprakcan Adıgüzel’in rol aldığı sinema filmini çekimleri Kemaliye’de başladı.

Senaristliğini ve Yönetmenliğini Ahmet Sönmez’in yaptığı, yapımcılığını ise Nihat Sönmez’in üstlendiği “Yıldız Tozu” sinema filminin çekimlerine Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde başlandı.

Filmin oyuncuları arasında Türkü Turan, Toprakcan Adıgüzel, Açelya Devrim Yılhan, Serdar Özer, Birgül Ulusoy, çocuk oyuncular Süleyman Biçen ve Berat Çağan gibi isimler yer alıyor.

“Yıldız Tozu” Yazar Mustafa Kutlu’nun çocuklar için kaleme aldığı sürükleyici bir hikâye kitabı. 2004 yılında yayımlanan ve hikâyenin içindeki kahramanlarıyla çocukların hayal dünyasında ayrı bir iz bırakıyor. “Yıldız Tozu” hikâyesi şöyle oluşuyor; İlkokula başlamamış küçük Kenan ve ağabeyinin hayatlarını anlatıyor. Hikâye Anadolu’nun bir kasabasında geçiyor. Yazarın doğup büyüdüğü yerler olan; İliç, Kemaliye, Kemah gibi yerleri anlatıyor. Hikâyede kahramanlar Kenan ve abisi Erzincan’ın çatısını izler ve Munzur’u, Bayburt dağlarını, Keşiş Dağı’nı anlatıyor.

Bir yaz gecesi damda uzanıp yıldızları izleyen Kenan ve abisi kendilerine birer yıldız seçerler. Bu sırada kayan bir yıldız görürler. Ve ağabeyi, Kenan’a kayan yıldızlarla ilgili bir sır verir. Günler geçer, Almanya’dan dayıları gelir. Ağabeye bir bisiklet, küçük Kenan’a da bir top getirir. Asıl hikâye ise bundan sonra başlar. Çocukluk, kıskançlık, heves, pişmanlık. Sonrasında her şeyden vazgeçiş, her şeyden öte bir sevgi; kardeş sevgisi ve dua, bolca dua ederler.

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman ilçede çekimleri devam eden Yıldız Tozu filminin setini ziyaret etti. Set çalışanlarına Eğin baklavası ikram eden başkan Karaman çalışmalarında kolaylıklar diledi.