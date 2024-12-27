Erzincan Valiliği himayesinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Kemaliye Kaymakamlığı, Kemaliye Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliğiyle düzenlenen “Alternatif Turizm Buluşmaları: Kemaliye Turizm Çalıştayı” Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kemaliye’ye komşu olan Arapgir ve Divriği ilçelerinin sahip olduğu tarihsel ve kültürel benzerlikler nedeniyle bölgesel iş birliğinin teşvik edildiği çalıştayda, üç ilçeyi kapsayan ortak bir turizm destinasyonunun oluşturulması adına önemli bir adım atıldı.

Kemaliye, Arapgir ve Divriği ilçelerinin bir araya getirilerek bölgenin turizm potansiyelinin artırılması ve ortak bir pazarlama stratejisi geliştirmesinin amaçlandığı çalıştayda, kamu ve özel sektörün koordinasyonu ile hayata geçirilecek olan plan sayesinde, bölge tek bir turizm destinasyonu olarak daha etkin bir şekilde tanıtılması ve pazarlanması sağlanacak. Böylelikle ilçelerin turizm gelirlerinin artırılması ve bölgenin turizm sektöründeki yerinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kemaliye, Arapgir ve Divriği ilçelerinden gelen 100’ün üzerinde kamu ve özel sektör temsilcisinin katıldığı çalıştayda, kültür ve inanç turizmi, doğa, spor, kamp ve karavan turizmi, ulusal ve uluslararası çalışmalar, yerel işletmelerin ve halkın turizme katılımı, ortak destinasyon çalışması olmak üzere beş ana tema üzerinde yerel paydaşların turizme yönelik görüş, öneri ve proje fikirleri değerlendirildi.