Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünce (UNWTO), prestijli ’İyileştirme Programı’na dahil edildi.

UNWTO, 2021 yılında başlattığı ’En İyi Turizm Köyü’ girişimi çerçevesinde, 2023 yılı için İzmir’in tarihi Şirince Köyü’nü ’En İyi Turizm Köyü’ olarak seçti. Bunun yanı sıra Erzincan’ın Kemaliye ilçesi ve Antalya’nın Kale Üçağız köyleri de prestijli ’İyileştirme Programı’na dahil edildi.

Bu program çerçevesinde, köyler UNWTO tarafından koordine edilen teknik incelemelere tabi tutulacak. Elde edilen bulgularla hazırlanacak teknik rapor, köylerin sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliklerini artırma amacını taşıyacak öneriler içerecek. Bu tavsiyelerin uygulanması sonucunda, köyler ’En İyi Turizm Köyü’ unvanını kazanma potansiyeline sahip olacak. Bir destinasyon, ’İyileştirme Programı’na katıldıktan sonra bu avantajlardan 3 yıl süreyle yararlanabilecek. Türkiye’nin turizmdeki bu başarısı, uluslararası arenada da büyük gurur kaynağı oldu.