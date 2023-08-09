Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu’da sıcaklık uyarısında bulunulurken Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, Erzurum’un kuzey kesimleri ile Ardahan ve çevresi öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede en yüksek hava sıcaklığı Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 42 derece olarak kaydedildi.

“11.00 - 16.00 arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmeli"

Sıcaklıkların yükselmesiyle özellikle kronik hasta ve yaşlı vatandaşların saat 11.00 - 16.00 arasında dışarı çıkmamaya özen göstermeleri belirtilerek, " Sıcaklıklar konusunda vatandaşlarımıza uyarılarımızı yapıyoruz. Türkiye genelinde sıcak hava dalgası yaşanıyor. Özellikle 11 ile 16 saatler arasında hastalığı bulunan, kronik hastalığı bulunan yaşlılarımız ve vatandaşlarımız sokağa daha az çıksınlar” denildi.