Eski Ordu Valisi Kemal Yazıcıoğlu’nun 2002 yılında Cumhuriyet’in 100 yılı için Ordu Valisi’ne yazdığı mektup valiliğe ulaştı.

PTT Genel Müdürlüğü’nün Cumhuriyet’in 79. yılında Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağı "2023’e Mektup Kampanyası" kapsamında başlatmış, o dönemde Ordu Valiliği görevini yürüten Kemal Yazıcıoğlu da 2023’ün valisine mektup yazmıştı.

O mektup bugün Vali Muammer Erol’a teslim edildi. İşte Vali Yazıcıoğlu’nun 21 yıl önce mektuba yazdığı o satırlar:

“Sayın Ordu Valisi,

Cumhuriyet Bayramı’nın 74. yıldönümü olan 29 Ekim 1997 tarihinde atandığım ve 9 Kasım 1997 tarihinde başladığım Ordu Valiliği görevini halen sürdürmekteyim. Bu günlerde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 79. yıl dönümünü kutlamaya, bu coşkuyu tüm Türkiye’de olduğu gibi Ordu’da da değerli hemşehrilerimizle yaşamaya hazırlanıyoruz.

Bu münasebetle PTT Genel Müdürlüğü, daha önce ’2000’e Mektup Kampanyası’ adı altında düzenlediği bir kampanyayı Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanacağı "2023’e Mektup Kampanyası" olarak yeniden düzenledi. Bu fırsattan yararlanarak 2002’nin Ordu Valisi olarak, 2023’ün Ordu Valisi olan şahsınıza bir mektup göndermenin anlamlı olacağını düşündüm.

Yüce Atatürk’ün önderliğinde verilen kurtuluş mücadelesinin ardından bir millet adeta yeniden doğmuş, genç Türkiye Cumhuriyeti çok sağlam temeller üzerine kurulmuştu. Gerçekten de bu temeller o kadar sağlammış ki; bu devletin gelişmesini engellemek, bu milleti parçalamak için, iç ve dış mihraklar tarafından gösterilen bütün gayretlere, yürütülen bütün kampanyalara rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün dimdik ayakta durmayı başarmıştır.

Hiç şüphemiz yok ki; mektubumun size ulaştığı gün Devletimiz bugünden çok daha güçlü, çok daha çağdaş ve halkımız çok daha mutludur. Bizden öncekiler bu Cumhuriyet’i Atatürk ilkelerinin ışığında, onun gösterdiği hedeften sapmadan ama çağın gelişen değerlerini de benimseyerek, güçlendirmişler ve bize bayrağı teslim etmişlerdir. Bizim de bütün gayretimiz bizden sonrakilere daha güçlü, daha gelişmiş bir Türkiye bırakmak içindir. Adeta bir bayrak yarışı gibi devam edegelen bu süreçte; umut ediyoruz ki sizin yaşadığınız Türkiye şimdikiyle kıyaslanamayacak yerlerdedir. Bizden öncekilerin yaptığı gibi bizden sonrakiler de temel hedeflerden sapmadan, temel değerleri kaybetmeden Türkiye Cumhuriyeti’ni çok daha ileri götürmüşlerdir.

Bu devlete çeşitli kademelerde, çeşitli görevlerde hizmet etmiş bir kamu görevlisi olarak Ordu ilimizde valilik yaptığım için kendimi çok şanslı görüyorum. Beş yıldır sürdürdüğüm bu görevimde bütün gayretim hemşehrilerimizle iyi ilişkiler kurmak, Ordu’nun yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını elimizden geldiği ölçüde, Devletimizin imkanları oranında çözebilmek ve Ordu’ya kalıcı eserler bırakarak; yıllar sonra bu eserlerle, yaptığımız hizmetler dolayısıyla hayırla yad edilmektir. Biliyorum ki valilik gibi üst düzey ve ayrıcalıklı bir göreve gelen herkes aynı duygu ve düşüncelerle hizmet etmektedir.

Bizim dönemimizde Ordu’nun en temel sorunları İlimizde sanayinin ve turizmin gelişememiş olmasından kaynaklanan ekonomik sorunlardır. Tabii bu sektörlerde arzu edilen gelişmenin sağlanamaması da ulaşım problemleri ve çeşitli altyapı yatırımlarının yeterli düzeyde olmamasından kaynaklanmaktadır. En büyük arzumuz ve çalışmalarımızın temel hedefi Ordu’nun bir kültür ve turizm merkezi haline gelmesidir. Bunun için Çambaşı Yaylamız, Boztepe’miz gibi turistik potansiyeli olan yerler üzerinde özellikle yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bununla beraber Ordu’nun çehresini değiştirecek, sosyoekonomik hayatına zenginlik katacak Ordu Üniversitesi’nin kurulması da en önemli hedeflerimizden biridir.

İnanıyorum ki bu satırları tebessümle okuyorsunuz. Çünkü inanıyorum ve ümit ediyorum ki; bu mektubun size ulaştığı günlerde Ordu Üniversitesi, ülkemizin en önde gelen üniversitelerden biri durumundadır. Bizden sonra ülkemizin yaşadığı ekonomik kalkınma ile birlikte; Karadeniz otoyolu, Ordu Limanı, OR-Gİ Havaalanı gibi projeler hayata geçirildiğinden Ordu’da sanayi bizim tahmin bile edemeyeceğimiz bir gelişme sağlamıştır. Halkımız hak ettiği ekonomik güce kavuşmuş, gelişen sanayi ile birlikte gençlerimizin işsizlik gibi bir sorunu kalmamıştır, üzerinde önemle durduğumuz turizm olanaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar meyvelerini vermiş ve Ordu, turistik alanda bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Bugün tüm Orduluların beklentisi olan bu eserlerin, sizin döneminizde tamamlanmış olarak, 2023’ün Ordulularının hizmetinde olması en büyük temennimizdir.

Bizim neslimiz, bizden sonrakilere daha yaşanılabilir bir dünya, daha yaşanılabilir bir Türkiye ve daha yaşanılabilir bir Ordu bırakma gayreti ve özeni içindedir. Bunu ne derece başardığımızın tespitini yapacak olanlar sizlersiniz. Siz de aynı özenle sizden sonraki nesillere bu emaneti devredeceksiniz. Bu, zor ama bir o kadar da kutsal bir görevdir. Bu zor görevde size ve çalışma arkadaşlarınıza başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı kutlu olsun. Devletimizin daha nice 100 yıllara daha güçlü, daha kalkınmış bir Devlet olarak ulaşmasını dilerim. Çok değer verdiğim Ordulu hemşerilerimi sizin aracılığınızla selamlarım.”