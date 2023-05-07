Tuzlaspor teknik direktörü Kemal Tavacı, Rizespor maçının ardından, “Belki yapabilirdik ama rakip şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesiydi” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında Tuzlaspor, Çaykur Rizespor’a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Tuzlaspor teknik direktörü Kemal Tavacı, “İlk yarı ve ikinci yarıyı ayrı değerlendirmemiz gerekirse, ilk yarı bireysel hatalardan maalesef 3 tane gol yedik. İlk yarı üzerinde reaksiyon veremedik. İkinci yarıda da Emre Morgül hocamla birlikte sistem değişikliğine gitme kararı aldık. Giren oyuncularımız katkı sağladılar. Daha fazlasını yapabilir miydik? Belki yapabilirdik ama rakip şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesiydi. Güçlü bir rakiple oynuyorsunuz. Maalesef olmadı. Rizespor’a başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.