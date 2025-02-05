Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün hak ederek bir maç kazandılar. Biz de son ana kadar skoru değiştirmek için uğraştık" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş açıklamalarda bulundu. Özdeş, "Bugün hak ederek bir maç kazandılar. Biz de son ana kadar skoru değiştirmek için uğraştık. Bugün buraya rotasyonlu bir kadroyla gelmek zorunda kaldık. Çünkü biz lige çıkma mücadelesi veriyoruz. Önümüzdeki haftayı düşünerek buraya rotasyonlu bir kadroyla geldik. Oyunu ilk bölümünde etkili baskı kurdu Rizespor takımı. İlk golde bir hatamızla 1-0 öne geçti. Sonra hakemin penaltı olmayan bir pozisyonda, penaltı vermesiyle 2-0 öne geçti. Rizespor’un oyunu ilk yarı daha fazla gol atabilecek pozisyon üretti. Bizim için ikinci yarı daha disiplinli ve özgüvenli geçti. Rizespor’da Olawoyin dışında rotasyon kadrosuyla oynadı. Çok iyi mücadele etti Rizespor. Bugün biraz skoru korumak adına oyun oynadılar. Ama benim takımım da tepki verdi. İkinci yarıyı daha çok beğendim. Benim için önemli olan bugün 4 tane genç oyuncu ilk kez formayı giydiler. Onlar için bir fırsat oldu. Bizim bu şartlarda kupa için bir hedefimiz yoktu. Ama bugün oynayacağım oyun o oyuncuların geleceği adına bir başlangıçtı. Son ana kadar bir gol daha atıp skora ortak olmaya çalıştık. Ama bugün sahadaki iki kadrodan Rizespor daha kaliteliydi. 2-1 kazandılar. Onlara ligde başarılar diliyorum" diye konuştu.