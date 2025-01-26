MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Erzurumspor FK müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün kazanarak onları mutlu etmek isterdik. Oyunun ilk bölümünde her iki takım da birbirini adam adama eşleştirdi. Bu maçın başından sonuna kadar hem riskli hem zevkli olacağı belliydi" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Erzurumspor FK’ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Öncelikle bugün kaybettiğimiz için üzgünüm. 10 maçın Ankara’da, 8 maçın deplasmanda olduğu bir sürecimiz vardı. Bunun ilk maçında burada kaybetmek üzücü. Müthiş bir taraftar desteği vardı. Bugün kazanarak onları mutlu etmek isterdik. Oyunun ilk bölümünde her iki takım da birbirini adam adama eşleştirdi. Bu maçın başından sonuna kadar hem riskli hem zevkli olacağı belliydi. Ligimizin duran toptan en fazla gol atan takımı, bugün de bize duran toptan gol attı. Hafta boyu çalışsanız da bazen buna engel olamıyorsunuz. Sonra oyunu oturtmaya çalıştık ve başladık. Maçın ikinci yarısında topa sahip olmanın ve doğru yerleşmenin öneminden bahsettim. İstediğimiz dakikada da golü bulduk. Daha sonra yine birkaç fırsatımız oldu. Yine risk vardı. Sonuçlandıramadığımız her oyunda takımım geride adam adama eşleşti. Kontraya sebep oldu. Bundan gol yemedik ama orta alanda risk alarak topla oynama becerisi olan oyuncularla oynamaya çalıştığımızda karambolden bir pozisyona engel olamadık" ifadelerini kullandı.