Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptığı görüşmenin ardından, "Biz bugün itibarıyla Başsavcılığa şunu ifade ettik; Genel Başkanımızın özel bir ilgisi yoktur. Genel Başkanımız savcılığa gelmeyecektir" dedi.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayına yönelik ’şaibe’ iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "Ankara’da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında ‘kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı’ şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, yaptığı açıklamalar nedeniyle eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi’nin tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldığı bildirildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara Adliyesi’ne gelerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri ile görüştü.

"Genel Başkanımızı ilgilendiren bir durum söz konusu değil"

Görüşmenin ardından açıklama yapan Çelik, "Genel Başkanımızı ilgilendiren hiçbir şekilde olay olmamasına rağmen Genel Başkanımızın hadsizce bazı basın mensubu olarak geçen kişilerin değerlendirmeleri üzerinde yanlışlığı ifade ederek, ‘Genel Başkanımızın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bu özelde ifadeye gelmeyeceğini’ söyledik. Genel Başkanımızı ilgilendiren bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"Kalemini satmış bazı gazetecilerin hadsizliği ile karşı karşıya kaldık"

Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Hatırlanacağı üzere Genel Başkanımız söz konusu televizyon programında şunu ifade etmişti. Erdoğan, bir kez değil, iki kez değil, üç kez değil, dört kez değil tam beş kez kurultayın şaibeli olduğu ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamalara karşılık Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerinden bir açıklama yapılmadığını Genel Başkanımız ifade etmişti. Bunun yapılmasının doğru olacağını, Cumhuriyet Halk Partisi’nin şaibe ile anılmaması gerektiğini ifade etmişti. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nde böyle bir şey söz konusu olmamalı elbette, bunu ifade etmişti. Bunu ifade ederken özel bir bilgisinin bulunmadığını da ifade etmişti. Bu açıklamanın tüm açıklığına rağmen maalesef kalemini satmış bazı gazetecilerin hadsizliği ile karşı karşıya kaldık. Ne söylediler? Sanki Genel Başkanımızın açıklaması üzerinden bir soruşturma başlatılmış ve bu çerçevede Genel Başkanımız ifadeye çağrılmış gibilerinden bazı ahlaksız açıklamalar yapmışlardı. Bunlara karşı söylemek zorundayız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması tek başına bu özelde yeterlidir. Çünkü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şunu ifade etti. Kurultaydan hemen sonra şu anki mevcut Bursa İl Başkanının yapmış olduğu şikayet üzerine Bursa’da bir soruşturma başlatıldığını, sonrasında yetki nedeniyle dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ocak 2024 tarihiyle gönderildiğini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ifade etti. Soruşturma Ocak 2024 tarihiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda başlatılmış durumda. Genel Başkanımızın açıklamasına bağlı olmaksızın açıklama bu."

"Genel Başkanımız savcılığa gelmeyecektir"

Çelik, "Biz bugün itibarıyla Başsavcılığa şunu ifade ettik; Genel Başkanımızın özel bir ilgisi yoktur. Genel Başkanımız savcılığa gelmeyecektir. İfade vermeyecektir. Muhatap kimdir burada? Muhatap Erdoğan’dır. Beş kez ’şaibeli kurultay’ dediğine göre bilgileri vardır. Gelsin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Erdoğan bildiklerini ifade etsin" şeklinde konuştu.