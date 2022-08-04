CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte Şırnak’ın Uludere İlçesi Gülyazı köyünün Irak sınır hattında 2011 yılında hava bombardımanı sonucu hayatını kaybeden 34 vatandaşın ailelerini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte Şırnak’ın Uludere İlçesi Gülyazı köyünün Irak sınır hattında 2011 yılında hava bombardımanı sonucu hayatını kaybeden 34 vatandaşın ailelerini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gülyazı köyünde hava bombardımanı sonucu çocuklarını kaybeden aileler ile bir araya geldi. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, olayda hayatını kaybeden 34 vatandaşın aileleri ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Köy meydanında, ellerinde kaybettikleri yakınlarının fotoğrafı bulunan kadınlarla bir araya gelerek basına kapalı görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Aralık 2011 tarihinde burada çok acı bir olayın gerçekleştiğini belirtti. Kılıçdaroğlu "34 evladımızı kaybettik. Bunların 18’i 18 yaşından küçüktü. Acı hala dinmiş değil. Eğer ülkeye adalet gelecekse bu acının dindirilmesi, olayın aydınlatılması lazım. Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Adalet olmalı, olay aydınlatılmalı. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir. Ölenlerin geri gelmeyeceğini ancak bir şekilde annelerin acılarının dindirilmesi gerek” dedi.

Annelerin evlat acısıyla yaşadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Biz bu adaleti sağlayacağız. Adaleti sağlamak bizim görevimiz. Eğer adaleti sağlarsanız o zaman toplumda kucaklaşmayı, huzuru, barışı sağlamış olursunuz. Aksi halde annelerin yüreğindeki ateş sönmüyor ve sönmeyecek" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Boşuna Milli Eğitim Bakanlığının kapısına gitmedim. Oraya gidip buranın da mutlaka bir şekilde adalet dağıtması gerektiğini söyledim. Sözlüde hakları yenilenler vardı. Sınavlarda hakları yenilenleri de gördük. Çürüyen bir yapı var ve bu çürüyen yapıyı düzeltmek zorundayız. KPSS’ye giren, hakkı yenen bütün evlatlarımızın da hakkını, hukukunu savunmak zorundayız. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Buradan bütün millete söz veriyorum ki, KPSS’ye girip hakkı elinden alınan o gencecik pırıl pırıl evlatlarımızın, umutla sınavın iyi geçtiğini veya kötü geçtiğini düşünen evlatlarımızın da hakkını, hukukunu korumak zorundayız. Türkiye’de adalet içinde yaşamak zorundayız. Adalet bu ülkeye gelirse huzur gelir. Milli Eğitim Bakanlığı, saraydan tutun en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var. Liyakat yok, ahlak yok. Her şey bir anlamda bitmiş vaziyette ama hepsini düzelteceğiz. Söz verdim, bir daha söz veriyorum, adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek."

Ayrıca Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Pençe Kaplan harekatında şehit olan güvenlik korucusu Kerem Mehmetoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, taziye çadırında Şehit Kerem Mehmetoğlu’nun eşi Gülizar Mehmetoğlu’na taziyelerini iletti, dualar edildi.