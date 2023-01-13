CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın adının yaşatılacağı şehir kütüphanesinin açılışı için 21 Ocak’ta Kocaeli’ye gelecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın adının yaşatılacağı şehir kütüphanesinin açılışı için 21 Ocak’ta Kocaeli’ye gelecek.

İzmit Belediyesi Belsa Plaza’da oluşturulan Gençlik Sokağı içindeki Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi kapılarını açıyor. Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi, 21 Ocak Cumartesi saat 14.00’te kapılarını açacak. Açılış programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

Kafe alanı ve toplantı salonunun da yer aldığı Leyla Atakan Şehir Kütüphanesinde gençlere ders çalışabilme, kitap okuyabilme, kendilerini geliştirme ve dinlenme imkanı sunulacak. Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan’ın da anılarının yaşatılacağı kütüphane, gençlerin yeni ders çalışma ve sosyalleşme alanı olacak.

Kütüphanede yaklaşık bin metrekare alanda 4 ayrı kullanım alanı olmak üzere toplam 292 kullanıcıya hizmet verilebilecek. 10 bilgisayar kullanıcıların hizmetine sunulurken, kütüphaneye ait internet de kullanılabilecek. Kütüphanede 9 bin 781 basılı kaynak ve 25 bin 855 dijital kaynak olmak üzere, yaklaşık 35 bin 636 kaynak kitap bulunuyor.