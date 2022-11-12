CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Adana’da toplu açılış törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Adana’da toplu açılış törenine katıldı.

Adana’nın Çukurova Belediyesinin temel atma ve toplu açılış töreni Türkmenbaşı Bulvarı’nda gerçekleştirildi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP’li ve İyi Parti’li milletvekilleri katıldı. Açılış töreninden önce konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ”Sizden sadece bir şey istiyorum. Sandığa gideceksiniz sandık gelecek ve oy kullanacaksınız. Sandığa gidin oyunuzu kullanın. Her bir oyunuzun demokrasi için çok ama çok önemi var. Demokrasiyi getireceksiniz. O nedenle sakın ola ki seçim sırasında ’bu sefer de gitmeyim, oy kullanmayayım’ demeyin." diye konuştu.