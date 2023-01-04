CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Ocak 2023 Perşembe günü Denizli’ye gelecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Ocak 2023 Perşembe günü Denizli’ye gelecek.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi program ve açılışlar için Denizli’ye geliyor. 12 Ocak 2023 Perşembe günü sabah saatlerinde kentte olması planlanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk olarak Bozkurt ilçesinde muhtarlarla bir araya gelmesi bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu toplu açılışlardan sonra kadın, genç ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.