Denizlispor-Tuzlaspor müsabakasının ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Denizlispor deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor’a 3-0 yenildi. Maçın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Kemal Kılıç ve Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı açıklamalarda bulundu. Matematiksel olarak ligde kalma şanslarının kalmadığını söyleyen Kılıç, taraftar ve Denizlispor camiasından özür dileyerek, “Sadece oyunu kaybetmedik tahmin ediyorum ki ligde kalma umutları da hemen hemen imkansıza yakın durumdayız. Dolayısıyla tüm Denizlispor camiasından, taraftarlarından özür diliyorum kendim ve ekibim adına. Her ne kadar geldiğimizden bu yana 3 hafta da olsa. Büyük mücadeleye girmeye hazırlandık. Oyuncularla birlikte kötü durumdan çıkmak için mücadele ettik ama bu kadar önemli kümede kalmak istiyorsunuz, müthiş mücadele ediyorsunuz. Bu mücadelenin sönük olmaması gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı ise "İki takım için de önemli maçtı. Sıralamada aşağıda olmasak da sınırlardaydık. Denizlispor’un daha fazla puana ihtiyacı vardı ama belli bir taktik disiplin oluşturmaya çalıştık ve bunu başardık. Belli bir taktik disiplinden dolayı mutluyuz. Oyuncularımın hepsi çok iyi mücadele etti. Net skorla maçı kazanmayı bildik” şeklinde konuştu.