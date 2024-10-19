Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un Teknik Direktörü Kemal Kılıç, “En kısa zamanda Adanaspor içinde bulunduğu çok kötü durumdan kurtulacaktır” dedi.

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Adanaspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor’a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında taraftarlardan özür dileyen Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, ağır bir mağlubiyet yaşadıklarını söyleyerek, “Mağlubiyetin belki utanılacak bir durumu yok ama utanç bir tabloyla karşı karşıyayız. Adanaspor bizim için kulüpten çok öte bir yerdir, sevdiğimiz ve yetiştiğimiz camiadır. Dolayısıyla ben de oyuncular da bunun bedelini ödemek zorundayız” diye konuştu.

“Bizler Adanaspor’a kötülük yapamayız”

Kötü durumdan bir an önce kurtulmaları için çaba harcadıklarını anlatan Kılıç, “Hesap edilmeyen bir oyun. Hiç direnemeyen bir oyun. Deplasmanlarda hiç gol atmamış bir takımdan kendi evinizde 4 tane yiyorsunuz ve bu mağlubiyeti puana döndürmek için hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bunlar utanılacak durumlardır. En kısa zamanda Adanaspor, içinde bulunduğu çok kötü durumdan kurtulacaktır, bunun bedeli ne olursa olsun. Bizler Adanaspor’a kötülük yapamayız. Hocalar olarak da oyuncular olarak da eğer bu işi düzeltemeyecek bir şeyimiz varsa derhal gereğini de yaparız zaten” ifadelerini kullandı.