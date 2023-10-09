Erzincan’ın Kemah ilçesinde sağlıkçılar tarafından vatandaşlara kapalı alanda sigara kullanımı uyarısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından kapalı alanlarda sigara kullanımının önüne geçilmesi maksadıyla uygulanan tütün yasağına yönelik Kemah ilçe genelinde denetim gerçekleştirildi. Kemah Toplum Sağlığı doktorları, hemşireleri ve hastane müdürü tarafından yapılan denetimlerde işyeri sahipleri sigara içme yasağıyla ilgili mevzuat konusunda bilgilendirildi.

Denetimlerde iş yeri sahipleri ve vatandaşların sigara yasağına uyduğu görülürken, denetimlerin devam edeceği bilgisi verildi. Öte yandan yasaklı alanda sigara kullanımına tanık olan vatandaşların Sağlık Bakanlığın ALO 184 iletişim hattı üzerinden talepte bulunabilecekleri ifade edildi.