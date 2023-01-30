Okulların da ara tatil olması dolayısıyla kayak merkezinde yoğunluk oluştu.

Karabük’te kar keyfi yaşamak isteyen ve şehir merkezinde kar yağışına hasret kalan vatandaşlar, hafta sonunda soluğu 2 bin metre rakımlı Keltepe Kayak Merkezi’nde aldı.

Karabük’ün Keltepe Kayak Merkezi’nde etkili olan kar yağışının ardından hafta sonunu ve ara tatili fırsat bilen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Oto tamirci, kardan heykelleri ile heykeltıraşlara adeta taş çıkardı

Oto tamirci, kardan heykelleri ile heykeltıraşlara adeta taş çıkardı

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