Karabük’ün 2 bin rakımlı Keltepe Dağı’ndan bulunan Keltepe Kayak Merkezi’nde sezon hazırlıkları başladı.

Karabük’te etkili olan kar yağışı sonrası 1 metreyi bulan kar kalınlığının ardından Türkiye’nin 53. kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi’nde sezon hazırlıkları başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven beraberinde Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, tesiste incelemede bulundu.

Güven, 2025 yılı kayak sezonu öncesinde Keltepe Kayak Merkezi’nde çalışmaları yerinde inceleyerek, eksiklerin giderildiğini, vatandaşların yeni sezonda rahatça kayak yapması için imkanların sağlandığını söyledi.

Kar ezme makinesinin çalışmalarını izleyen İl Müdürü Coşkun Güven, "Karabük’ün 2 bin rakımlı Keltepe Dağı’nda yer alan ve turizmde önemli bir destinasyon olan kayak merkezinde çalışmalar bitmek üzere. Yeni yılın yağışları ile birlikte alt günübirlikte 60 santimetre ve üst günübirlikte 1 metreyi bulan kar kalınlığındaki kar ezme makinesinin çalışmalarını yerinde inceledik. Çalışmalarımız tamamlanmak üzere, bölge insanlarını artık kayak merkezine bekliyoruz" dedi.

Keltepe Kayak Merkezi, ilerleyen günlerde ilan edilecek tarihle tüm kayak severlere hizmet vermeye başlayacak.