Türkiye’de çiftçilere verdiği destekle sürdürülebilir tarıma odaklanan Kellogg, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri’nin destekçisi oldu.

Türkiye’de çiftçilere verdiği destekle sürdürülebilir tarıma odaklanan Kellogg, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri’nin destekçisi oldu.

Dünyanın önde gelen kahvaltılık gevrek üreticilerinden ve atıştırmalık şirketi Kellogg, tüketici ve tüketici davranışlarının analiz edildiği Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri’ne katıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü’nün ev sahipliğinde, üniversitenin Maslak’taki yerleşkesinde 28-29 Kasım tarihlerinde gerçekleşen etkinlikte şirket, global çapta ve Türkiye’de yürüttüğü Better Days kampanyasını ele aldı.

Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri’nde şirketin ana destekçisi olduğu Ürün ve Kalite Kültürü oturumunda marka, tüketicinin aynı kalitede, güvenilir ve kusursuz bir ürün deneyimlemesi için, ürün ve kalite kültürünün ancak üreticilerin tüm tedarik zincirini kapsamasıyla mümkün olacağından bahsetti. Kellogg Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Lamia Fakhr ve Kellogg Türkiye Genel Müdürü Burcu Yazıcı, Kellogg’un dünya genelinde ve Türkiye’de gıdaya sürdürülebilir ve adil erişimi sağlamak için yürüttükleri Better Days sözünün detaylarını katılımcılarla paylaştılar.

Yazıcı, Türkiye’de şirketin insanların besin ihtiyaçlarını tam olarak karşıladıkları iyi ve adil bir dünya vizyonuyla çalıştığını bu bağlamda, ‘Gelecek Onların Elinde’ sloganından yola çıktıkları projeyi anlatarak şunları söyledi: ’’Şirket olarak, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gıda Mühendisliği Bölümünün ev sahipliğinde gerçekleşen Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri’nde gıda sektörü temsilcileri, akademisyenler, üretici birlikleri, gıda güvenliği uzmanlarıyla ve öğrencilerle bir araya gelmekten ötürü mutluluk duyuyoruz. Küresel ölçekte yürüttüğümüz ‘Daha İyi Günler’ projemiz kapsamında, ihtiyaç sahibi insanların beslenmesine, beslenme eğitimlerine ve kadın çiftçilerimizi önceliklendirerek tarıma verdiğimiz desteğimizi artırmaya devam ediyoruz. Bu, bizim, insanların sadece doyduğu değil aynı zamanda her anlamda tatmin olduğu, iyi ve adil bir dünya vizyonuyla çıktığımız yoldur.’’

Kellogg Regülasyon ve İyi Yaşam Yöneticisi Radwa Medhat konuyla ilgili, ’’Pazarlarımızdaki sağlık sorunlarını değerlendiriyoruz. Bunları tahıllarımızın iyiliğiyle harmanlıyor, zenginleştirmeye odaklanıyor, yiyeceklerimizi gelecek nesillerin refahı için nasıl tasarlıyoruz sorularına devamlı çözüm üretiyoruz. Oluşturduğumuz anlara kadar sağladığımız besinlerle tüketicilerimizi besliyoruz’’ açıklamasında bulundu.

Lamia Fakhr şöyle konuştu: ’’Şirket olarak biz, dünyayı bulduğumuzdan daha iyi bir yer haline getirmek için elimizden gelen her şeyi yaparak kurucumuzun mirasını sürdürmeye kararlıyız. ‘Better Days’ ile 2030’un sonuna kadar 3 milyar insan için, refah, açlık, sürdürülebilirlik, eşitlik, çeşitlilik ve katılımı bir bütün olarak ele alarak, gıdaya sürdürülebilir ve eşitlikçi erişimi ileri taşımayı taahhüt ediyoruz. ‘Better Days’, insanların sadece doyduğu değil aynı zamanda her anlamda tatmin olduğu, dünyamızın geliştiği ve masada herkese yer olduğu gündür.’’

Yapılan açıklamaya göre, global çapta yürütülen Kellogg’s Better Days projesi kapsamında başta kadınlar olmak üzere dünya çapında 1 milyon çiftçiyi desteklemeyi hedefleyen şirket, insanlara ve çevreye yaptığı katkılarla 115 yılı aşan yolculuğuna devam ediyor. Şirket, sorumlu kaynak kullanımından tüm değer zinciri boyunca doğal kaynakları korumaya, malzeme ve gıda atıklarını azaltmadan geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya gübrelenebilir ambalajlar sağlamaya kadar pek çok farklı alanda da faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirket, ürünleri aracılığıyla, dünyada toplumların gelişimine katkıda bulunuyor. 2030’un sonuna kadar ürün hammaddelerini sorumlu bir şekilde tedarik etme taahhüdüyle dünya çapında çiftçileri desteklemeye devam ediyor. Better Days projesi kapsamında daha az doğal kaynak kullanıp, üretkenliği ve iklim değişikliklerine duyarlı tarım uygulamalarını geliştirmeye odaklanan şirket, bugüne kadar 40’tan fazla Kellogg’s Origins programıyla 433 binden fazla çiftçi, kadın ve işçiye ulaştı.

Şirket, yerli üreticileri destekleme amaçlı yaptığı projede ilk hasat ürünlerini topladı. Isparta, Sivas ve Eskişehir’de yulaf üretimine olumlu anlamda katkı sunan Kellogg Türkiye, proje kapsamında çiftçilere ziraat mühendisi danışmanlığından, gübre ve bitki koruma ürünlerine kadar pek çok alanda destek oldu.