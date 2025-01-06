Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde gece saatlerinde bir vaşak ile kangal köpeğinin yan yana görüntüleri, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Daha önce kurtların ilçe merkezinde görüntülendiği Kelkit ilçesinde doğal yaşamın nadir anlarından birisi daha kaydedildi. Özellikle vaşak gibi koruma altındaki bir yaban hayvanının bir köpekle aynı karede yer alması dikkat çekti. Kelkit ilçe merkezindeki Atatürk Mahallesinde gerçekleşen olayda bir vatandaş gece 01.30 gibi balkona çıktığında vaşağın sokakta gezdiğini fark etti.

Görür görmez telefonuna sarılarak o anların videosunu çeken vatandaş, vaşağın yanında havlayan kangal köpeğine aldırış etmeden gezinmesini hem şaşkınlıkla izledi hem de o anları kayıt altına aldı.

Genellikle geceleri aktif olan ve insanlardan uzak durmayı tercih eden Vaşağın Kelkit ilçe merkezinde gezmesi şaşkınlıkla karşılandı.