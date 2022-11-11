Akkim Kimya; Türkçe kelimelerin, atasözlerinin ve deyimlerin anlamını çocuklara ve gençlere öğretmek amacıyla Türkiye’de Kelime Müzesi’ni kuran Yazar Şermin Yaşar’ı Yalova’da sevenleriyle buluşturacak.

Akkim Kimya; Türkçe kelimelerin, atasözlerinin ve deyimlerin anlamını çocuklara ve gençlere öğretmek amacıyla Türkiye’de Kelime Müzesi’ni kuran Yazar Şermin Yaşar’ı Yalova’da sevenleriyle buluşturacak.

Akkök Holding bünyesinde faaliyet gösteren Akkim Kimya; Türkçe kelimelerin, atasözlerinin ve deyimlerin anlamını çocuklara ve gençlere öğretmek amacıyla Türkiye’de Kelime Müzesi’ni kuran Yazar Şermin Yaşar’ı Yalova’da sevenleriyle buluşturuyor. Kelimelerin anlamlarını ve dilimizin sahip olduğu zenginliği düşünme fırsatı sunacak ‘Kelime Müzesi’nde 1 saat” etkinliği Akkim Kimya sponsorluğunda, tüm misafirlere açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. İletişimin en temel aracını keşfetmeyi sağlayacak bu buluşma 14 Kasım Pazartesi günü saat 20:00’de Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde olacak.