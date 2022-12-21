Albayrak Grubu’nun geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen “Hat Eserleri Sergisi” AKM’de sanatseverlerle buluştu.

Albayrak Grubu’nun geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen “Hat Eserleri Sergisi” AKM’de sanatseverlerle buluştu.

Albayrak Grubu’nun İslam hat sanatını yaşatma ve medeniyetimizin bir parçası olan bu özel sanat dalına katkılar sunma düşüncesiyle 9 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın seçildiği Hat Eserleri Sergisi, AKM’de sanatseverlerle buluştu. Seçkin hattatların klasik anlayışın dışında yeni tarzlarla yorumlayarak yazdıkları “Kelime-i Tevhid” temalı 13 hat eserinin yer aldığı serginin açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Sadi Arpaganuş, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Albayrak, Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albayrak ve usta hattatlar tarafından yapıldı. Sergiye bürokratlar, iş insanları ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Serginin açılışını yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bu akşam burada 20 Aralık-4 Ocak arası sergide kalacak olan hatlarımızın sergisini açıyoruz Cenab-ı Hak hayırlı eylesin, uğurlu eylesin. Neslimize bu sanat ruhunu nakşettiği onların gönüllerine nakşetmeyi bizlere nasip eylesin ve en güzel bir şekilde onlara miras bırakma noktasında her birimizin en güzel bir şekilde çalışmasını Cenab-ı Hak nasip eylesin” diyerek serginin açılışını yaptı.

Serginin açılışında konuşan Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, “Biz Albayrak Grubu olarak kurumsal ve sosyal sorumluluk bilinciyle çeşitli kültür sanat faaliyetlerine destek oluyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle 9 yıldan bu yana yüce dinimiz İslam’ın sanatla bütünleştiği hat eserlerini yaptırmayı bunları geleneksel takvim olarak bastırıp dağıtmayı ve bu takvimlerde yer alan eserleri de sergi formatında önce İstanbul’da sonra Anadolu’muzun değişik vilayetlerinde ve artık yurt dışında kadim coğrafyalarda sanat severlerle ve halkımızla buluşturmayı önemli bir faaliyet olarak icra ediyoruz. Bunu kendimize bir vefa kadirşinas duygusu ve görev olarak addediyoruz. Bu yıl Özellikle Kelime-i Tevhid ayetleri seçildi. Her yıl belli bir konu üzerinde ülkemizin en gözde, en başarılı hat sanatçıları bir araya gelip her biri bir ayı hat eserinde yaparak bu takvim oluşturuluyor. Ve sergiye dönüşerek de sanatseverlerle buluşuyor” diye konuştu.

Açılış sonrası Diyanet İşleri Başkanı sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, 4 Ocak 2023 tarihine kadar açık olacak.