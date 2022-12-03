Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş, "Engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmak, onlara destek olmak, sorunlarını kendi sorunlarımız bilip empati kurarak ’her bireyin bir engelli adayı’ olduğunun farkında olmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş, "Engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmak, onlara destek olmak, sorunlarını kendi sorunlarımız bilip empati kurarak ’her bireyin bir engelli adayı’ olduğunun farkında olmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Sinop’ta "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle Sinop Valiliği önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma ile devam etti. Burada açıklamalarda bulunan Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş, “Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak engellilerin kendi kendilerine yetebilmeleri, meslek edinip üretken hale gelebilmeleri ve çevreyle sağlıklı ilişkiler kurarak toplumsal hayata tam katılım sağlayabilmeleri yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Unutmamalıyız ki bizler hep birlikte varız, hep birlikte bir ülkeyiz. Farklılıklarımızdan doğan güzelliklerimizle var olan milletimizin her bir ferdi olarak; engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmak, onlara destek olmak, sorunlarını kendi sorunlarımız bilip empati kurarak ’her bireyin bir engelli adayı’ olduğunun farkında olmak mecburiyetindeyiz. Özellikle son yıllarda ülkemizde, engelli bireylerimize yönelik hizmetler konusunda atılan büyük adımları sevinçle karşılıyor ve tüm engelli bireylerimizin yasal ve sosyal haklardan haberdar olmaları amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dileğimiz; engelli bireylerimizin toplumsal hayatta, engellere takılmadan, bir bütün içerisinde, yaşamlarını sürdürmeleri ve yeteneklerinin keşfedilmesidir" diye konuştu.

Törene Sinop Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, Sinop İş Kurumu Müdürü Asaf Çalışır, Sinop Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardımcısı Harun Köksalan, kurum amirleri, engelliler ile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.