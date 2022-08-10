Adana’da yaşayan kelebek hastası Abdurrahman ve Emel kardeşin denize girme hayali gerçek oldu. Kardeşler, gönüllerince eğlenip denizin tadını çıkarttı.

Adana’da yaşayan kelebek hastası Abdurrahman ve Emel kardeşin denize girme hayali gerçek oldu. Kardeşler, gönüllerince eğlenip denizin tadını çıkarttı.

Suriye’nin Halep kentinde yaşayan Reşid (35) ve Fatma (32) Ayyan çifti, 2016 yılında Abdurrahman (13) ve Emel (12) isimli çocuklarıyla iç savaştan kaçarak Adana’ya yerleşti. Çiftin 2 çocuğuna Türkiye’de, halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen ve nadir görülen epidermolizis bülloza teşhisi konuldu.

2 kardeş, vücudunda oluşan ve sürekli kaşınan yaralarına rağmen ailesinin desteğiyle yaşama dört elle sarılıyor. 2 kardeş, uzun yıllardır yaşıtları gibi denize girip suyun içinde oynamayı hayal ederken, aile evlatlarını bir türlü denize götüremedi.

Kentte yaptığı yardımlarla adını duyuran iş adamı Ogün Sever Okur ise 2 kardeşi, anne ve babalarıyla birlikte Karataş ilçesine götürüp denize girdirdi. 2 kardeşin denize girme hayali gerçekleşirken, çocuklar da denizin tadını çıkarttı.

Emel Ayyan, “Denize girmek hayalimdi. Çok mutlu oldum” dedi.

Abdurrahman Ayyan ise yaşıtları gibi denize girdiği için çok mutlu olduğunu, denizin çok güzel olduğunu söyledi.

Ogün Sever Okur, “Emel ve Abdurrahman’ın denize girmek istediğini öğrendim. Bende onları mutlu etmek için denize getirdim ve kıyafetleriyle denize girdiler. Hayatlarında ilk kez denize girdikleri için çok mutlu oldular” diye konuştu.