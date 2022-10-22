Kahramanmaraş’ta Epidermolysis Büllosa (kelebek hastalığı) ile mücadele eden Büşra Özay (26) 8.Uluslararası Kitap ve Kültür fuarında sevenleriyle buluştu.

Kahramanmaraş’ta Epidermolysis Büllosa (kelebek hastalığı) ile mücadele eden Büşra Özay (26) 8.Uluslararası Kitap ve Kültür fuarında sevenleriyle buluştu.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde düzenlenen kitap fuarında, kendisi gibi hastalığa yakalananlara umut olsun diye hayatını, ’Ben Dünyadayken’ adlı kitap haline getirdi ve sevenleri ile imza gününde bir araya geldi.

Kitap fuarı sayesinde sevdikleri ile buluştuğunu söyleyen Özay, "Epidermolysis Büllosa hastasıyım ve halk arasında kelebek hastalığı deniyor. Hayatımı anlatan bir kitap yazdım ve günlüklerimi kitaba dönüştürdüm. Kitaplarımı kitap fuarında satışa çıkardım ve birinci baskısı bitti. İkinci baskı ile birlikte kitap fuarında kitaplarımı imzalıyorum. Satışlarımız şu an çok güzel gidiyor ve ben çok mutluyum. Sevenlerimle buluştum. İlgi ve alakaları çok güzel. Benimle görüşmeyi isteyenler çok fazla oluyordu. Mesaj atıyorlardı, buluşmak istiyorlardı. Kitap fuarı sayesinde sevenlerimle buluştum. Kitabımla alakalı çok güzel dönüşler alıyorum. Hiç kitap okumayı sevmeyenler bile kitabımı alıp bir günde okuduklarını söylüyorlar. Geri dönüşler beni çok mutlu etti. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.