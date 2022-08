Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden temin edilen bin kınalı kekliğin doğaya salınması dron ile görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün başlattığı 2022 yılı ’Doğaya Keklik Yerleştirme Eylem Programı’ sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Elbistan’daki keklik salımı programının ardından bu kez de Nurhak Dağlarına bin kınalı keklik takviyesi yapıldı.

Kahramanmaraş Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Tesisinde yetiştirilen kınalı kekliklerden bini, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, DKMP Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ve Elbistan Şefliği ekipleri tarafından Nurhak Devlet Avlağı’nda doğaya salındı.

Doğanın dengesinin korunmasında önemli bir yere sahip olan kınalı kekikler, içinde tutuldukları kafeslerin açılmasıyla birlikte yeni yaşam alanlarına doğru kanat çırptı. Bin kınalı kekliğin bırakıldığı bölgenin de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerince sürekli denetim altında tutulacağı belirtildi.

Çörtük, Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Tabiat Parkında süne, kene, çekirge ve tarım alanlarında bulunan diğer zararlılar ile mücadele amacıyla doğaya kınalı keklik salımı gerçekleştirdi.

Keklik salımınım ardından değerlendirmede bulunan Çörtük, doğal dengeyi muhafaza etmek, doğal çeşitliliği, biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla çaba gösterdiklerini söyledi.

Her yıl belirli bir program dahilinde doğaya keklik bıraktıklarını dile getiren Çörtük, “Yaban hayatı bizim için çok önemli, yaban hayatını korumak çok önemli. Çünkü yaban hayatında her canlının bir fonksiyonu var. Her fonksiyonu ile birlikte korumak lazım. Ağacıyla, bitkisiyle ve içinde yaşayan canlıları ile korumamız lazım. Personellerimiz de bu amaçla gece gündüz demeden görev başındalar. Yaban hayatın bekçileri olarak, doğal güzelliklerimizi koruyup gelecek nesillerimize aktarmanın çabasındayız” şeklinde konuştu.