Dünyada en çok talep gören tıbbi ve aromatik ürünler arasında yer alan kekiğin dünya üretiminin yüzde 80’lik kısmını Türkiye karşılıyor. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, "Kekikte de ilk iki ayda 8 milyon dolarlık ihracatımız var. Orta vadede kekik ihracatını 150 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyoruz." dedi.

Türkiye’nin kekik ihracatının tamamını gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri, bünyesinde kurulan “Baharat İhracatçıları Grubu”, ana pazarı ABD’ye ihracatını artırmak için stratejilerini ve Türkiye’nin kekik üretimi hedeflerini masaya yatırdı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Türkiye’nin 2022 yılında 169 milyon dolarlık baharat ihraç ettiğini söyleyerek, "Bu ihracatın 116 milyon dolarlık kısmı Birliğimizce gerçekleştirildi. Türkiye geneli baharat ihracatımızın yüzde 31’ini kapsayan kekikte geçtiğimiz sene 54 milyon dolara ulaştık. 2023 yılı Ocak-Şubat dönemi baharat ihracatımız da 28 milyon dolar bandında gerçekleşti. Kekikte de ilk iki ayda 8 milyon dolarlık ihracatımız var. Orta vadede kekik ihracatımızı 150 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyoruz. 2022 yılında ABD, kekik ihracatımızın neredeyse yarısını gerçekleştirdiğimiz kritik bir pazar. ABD, baharat ihracatımızda 22 milyon dolarla, kekik ihracatımızda ise 10 milyon dolarla ana pazarımız” dedi.

Birlikte daha da güçleneceğiz

Türkiye’nin kekik ihracatının tamamının Ege’den yapıldığını vurgulayan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, “EİB olarak en fazla kafa yorduğumuz Yeşil Mutabakat regülasyonları, sürdürülebilirlik üretimden başlıyor. Türkiye baharat ihracatının büyük çoğunluğunu yapan firmalarımızla EİB bünyesinde oluşturduğumuz ‘Baharat İhracatçıları Grubu’ hem pazar stratejimizi güçlendirmede hem de karşılaşacağımız sorunlarımızı kökten çözmek için önemli bir adımdır. Kekik, defne ve adaçayı katma değerli ürünlerimiz. Aynı zamanda üretim ve ihracatta dünyadaki en büyük pay bizim. Türkiye’de 20 bin tonu aşan kekik üretiminin tamamına yakını ihraç ediliyor. Yeni kekik plantasyonlarıyla kısa vadede 25 bin ton, orta vadede 40 bin ton kekik üretebilecek potansiyeli barındırıyoruz” diye konuştu.

Üretici ile sıcak temas sağlanmalı

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, dünya pazarlarına kaliteli ve standart üretim sunulması için kekik üreticilerinin desteklenmesi, daha bilinçli ve verimli bir şekilde ürünlerini hasat etmesi, çiftçilere eğitimlerin sıklaştırılması gerektiğine değindi. Öztürk; "Hem kekik bitkisi, kekik bitkisinin tarımında dikkate alınması gereken doğru uygulamaları anlatarak üretici ile sıcak temas sağlayacağımız üretici toplantıları, çalıştaylar ve eğitimlerimizi artırmamız hem de tv kanalları, sosyal medya ve dijital mecraları yoğun bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Uzun bir süredir kekik üretiminin yoğun olduğu bölgelerde çiftçilerimize yönelik eğitim çalışmaları yapıyoruz. Daha fazla çiftçiye ulaşabilmek amacıyla tematik bir TV kanalı ile iş birliği yaparak bir video serisi de hazırlamıştık. Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz ve Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliğimiz üyeleriyle oluşturduğumuz bu grupta sektörün tüm ortak sorunlarının hızlıca ele alınıp çözüme kavuşturulması için ilgili kurum ve kuruluşlarla temaslar kuracağız ve güncel gelişmeleri anlık olarak paylaşacağız” dedi.

Kekik özelinde bir aksiyon planı oluşturmamız gerekiyor

Başkan Öztürk, “Tohum fide tıbbi aromatik bitkilerle ilgili Kınık’ta kurulacak Bitkisel Üretim Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, bütün dünyada gıdayla ilgili endişelerin arttığı bu dönemde, ülkemiz için büyük bir avantajımız. Kekikte dünyanın yüzde 75’ini, Türkiye’nin ise yüzde 85’ini üreten Denizli’de Tarım ve Orman Bakanlığı ile yeni kekik üretim sahaları açıyoruz. Sürdürülebilir üretim odaklı projeler hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Üretici Kuruluşları, İl Tarım Müdürlükleri, Üniversiteler ve firmaları ortak paydada buluşturarak doğal kekik üretiminin arttırılması amaçlıyoruz. Kekik özelinde bir aksiyon planı oluşturmamız gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.